بوتين: تسليم أوكرانيا صواريخ "توماهوك" سيدمر العلاقات الروسية الأمريكية

كتب : مصراوي

12:06 م 05/10/2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقطع فيديو نُشِر اليوم الأحد، من أن قيام الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا صواريخ "توماهوك" سيدمر العلاقات الروسية الأمريكية.

وأضاف بوتين: "هناك أسئلة تتعلق مثلًا بمناقشة قضايا توريد أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك أنظمة بعيدة المدى وعالية الدقة، وصواريخ توماهوك وما إلى ذلك. لقد قلت إن هذا سيؤدي إلى تدمير علاقاتنا، على الأقل المنحى الإيجابي الناشئ فيها".

وأدلى الرئيس الروسي بهذه التصريحات للصحفي في قناة "روسيا-1"، بافل زاروبين.

هذا التحذير الذي كرره بوتين أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، إذ قال الرئيس الروسي إن بلاده تحتفظ بحق ضرب المنشآت العسكرية في البلدان التي تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخها لضرب روسيا.

وتدرس الولايات المتحدة الموافقة على الطلب الأوكراني بشأن تزويد كييف بصواريخ "توماهوك كروز" بهدف توجيه ضربات في العمق الروسي بما فيها العاصمة موسكو والمنشآت العسكرية.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، إذ يخشى تصعيد الحرب الأوكرانية إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، فإن تفكيره الآن في اتخاذ مثل هذه الخطوة يُظهر مدى إحباطه من رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على وقف إطلاق النار منذ استضافته له في قمة ألاسكا الشهر الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

وتهدد هذه الخطوة بتصعيد الحرب في أوكرانيا، إذ قالت روسيا، الأسبوع الماضي، إن جيشها يدرس ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" لتوجيه ضربات في عمق روسيا، وهي خطوة يقول مسؤولون روس إنها قد تؤدي إلى تصعيد حاد.

