محافظ دمشق: العملية الانتخابية تجري في أجواء ديمقراطية حقيقة

وكالات

قال محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، إن العملية الانتخابية تجري في أجواء ديمقراطية حقيقة، مشيرًا إلى أن السوريون يختارون لأول مرة مجلس شعب "حقيقي".

واعتبر محافظ دمشق، خلال اطلاعه على سير العملية الانتخابية اليوم، أن انتخابات مجلس الشعب نصر جديد سيكتب تاريخ سوريا الجديدة.

وقبل قليل، فتحت المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات السورية أبوابها للبدء بعملية الاقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، إيذاناً بأوّل عملية لانتخاب أعضاء مجلس شعب سوري بعد سقوط نظام الأسد، وفق ما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وقالت (سانا)، إن ذلك جاء وسط انتشار قوى الأمن الداخلي لتأمين مركز انتخابات مجلس الشعب.