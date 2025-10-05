الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض سلاح الجو صاروخا أطلق من اليمن.

قال الجيش الإسرائيلي، إنه عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق من البلاد، اعترض سلاح الجو صاروخا أُطلق من اليمن.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل بانتظام، وغالبا ما يتمّ اعتراضها.

كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تصب في إطار إسنادهم للفلسطينيين في قطاع غزة.

في المقابل، تشن إسرائيل منذ أشهر ضربات على مواقع يمنية، تقول إنها للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم، وفقا لسكاي نيوز.