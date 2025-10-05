

وكالات

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف، بتنفيذه 93 غارة خلال 24 ساعة خلفت 70 شهيدا في قطاع غزة.

ولا تلتفت إسرائيل لدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتابع المكتب، أنه منذ فجر السبت، نفّذ الاحتلال أكثر من 93 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد 70 شهيدا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم 47 شهيدا في مدينة غزة وحدها.

واعتبر المكتب: "الجريمة الجديدة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين، وتؤكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة".

وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم، داعيا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للتحرك الجاد والفعلي والعاجل لوقف العدوان وترسيخ المعنى الحقيقي لوقف الحرب في قطاع غزة.

وبينما وافقت حماس على خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، هدد وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية في حال بقيت حركة حماس قائمة بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين.

يأتي هذا التصريح بعد موافقة حماس وإسرائيل على المضي قدما في صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بن غفير موجها حديثه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إذا بقيت حركة حماس قائمة بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين فلن نكون جزءًا من الحكومة، ولن نكون شركاء في هزيمة وطنية ستبقى عارًا إلى الأبد، وتتحول إلى قنبلة موقوتة للمجزرة القادمة".

كما قال وزير المالية، المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إن قرار رئيس الحكومة بوقف الهجوم في غزة وإجراء مفاوضات لأول مرة من دون قتال هو خطأ جسيم، واصفا موافقة حماس على خطة ترمب بأنها مماطلة، وفقا للغد.