إعلان

ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي من غزة

كتب : مصراوي

11:33 م 04/10/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن إسرائيل وافقت على "خط الانسحاب الأولي" في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في غزة، مؤكدًا أن الخطوة تنتظر الآن تأكيد حركة حماس.

وقال ترمب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال": "بعد مفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي أطلعنا حماس عليه، وعندما تؤكد حماس ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورًا، وسيبدأ تبادل الأسرى والمفقودين".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة ستمهّد الطريق نحو المرحلة التالية من الانسحاب، التي "ستقربنا من نهاية هذه الكارثة التي استمرت ثلاثة آلاف عام"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية ستُعلن قريبًا.

3

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب انسحاب إسرائيل غزة مفاوضات غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند