ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي من غزة

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن إسرائيل وافقت على "خط الانسحاب الأولي" في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في غزة، مؤكدًا أن الخطوة تنتظر الآن تأكيد حركة حماس.

وقال ترمب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال": "بعد مفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي أطلعنا حماس عليه، وعندما تؤكد حماس ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورًا، وسيبدأ تبادل الأسرى والمفقودين".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة ستمهّد الطريق نحو المرحلة التالية من الانسحاب، التي "ستقربنا من نهاية هذه الكارثة التي استمرت ثلاثة آلاف عام"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية ستُعلن قريبًا.