وكالات

نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف ومستشاره السابق جاريد كوشنر سيتوجهان إلى مصر اليوم للمشاركة غدا في المفاوضات بشأن الانتهاء من تفاصيل إطلاق سراح الأسرى ومناقشة إنهاء الحرب وتحقيق السلام الدائم.

وفي السياق ذاته، حذّرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة من محاولات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عرقلة المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وأكدت العائلات في تصريحات لوسائل إعلام عبري أنها ستعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه لتشكيل "جدار حماية" لدعم إتمام الصفقة، معتبرة أن الوقت ينفد لإنقاذ أبنائهم.