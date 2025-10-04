إعلان

صورة | ظهور جرافات مصرية في طريقها إلى وسط قطاع غزة.. "التفاصيل"

كتب : مصراوي

01:48 م 04/10/2025

جرافات مصرية

وكالات

تتحرك جرافات مصرية عبر شارع صلاح الدين في قطاع غزة، متجهة نحو وسط القطاع، في خطوة تهدف إلى إتمام تجهيز مخيم جديد للنازحين بالقرب من مخيم البريج، بحسب مصادر محلية.

وأوضح الناطق باسم اللجنة المصرية، أبو الحصين، خلال تواجده في مستشفى شهداء الأقصى وإدلاءه بتصريحات صحفية، أن الجرافات المتحركة على شارع صلاح الدين تتجه نحو المخيم المصري الجاري إنشاؤه شمال النصيرات.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين.

ولكن وضعت الحركة، مساء الجمعة، 3 قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".

