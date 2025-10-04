إعلان

الخزانة الأمريكية تدرس وصع صورة ترامب على الدولار

كتب : مصراوي

11:26 ص 04/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات
تدرس وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب احتفالا بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة العام المقبل، بحسب ما أكده متحدث باسم الوزارة الجمعة.

أُشرف على تصميم مسودة العملة، التي أشرف عليها مكتب وزير الخزانة الأمريكي براندون بيتش، صورة ترامب على أحد وجهيها. أما الوجه الآخر، فيُصوّر ترامب بقبضة يد مُقبوضة أمام العلم الأمريكي، إلى جانب عبارة "قاتل، قاتل، قاتل"، وفق ما أوردته صحيفة بوليتكو.

