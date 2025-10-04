باكستان ترحب برد حماس وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

وكالات

رحب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار برد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وقال دار، إن رد حماس يجب أن يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء معاناة الفلسطينيين، مؤكدًا أنه يجب ضمان إطلاق سراح الأسرى والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وطالب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إسرائيل بوقف هجماتها على قطاع غزة فورًا.

وأعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين.

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".









