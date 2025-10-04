إعلان

إعلام عبري: الجولة الأولى من مفاوضات وقف الحرب ستُعقد في مصر

كتب : مصراوي

11:02 ص 04/10/2025

ستيف ويتكوف

كتب- مصراوي

قالت هيئة البث العبرية في تقرير لها، إن الجولة الأولى من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستُعقد في مصر.

ووفقًا لهيئة البث العبرية، فإن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف من المتوقع أن يسافر إلى المنطقة في الأيام المقبلة، بينما تستعد إسرائيل وحماس لعقد محادثات بوساطة حول تفاصيل خطة السلام الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، السبت، إن رئيس الأركان هرتسي زامير اجتمع مع كبار القادة لإجراء تقييم خاص للوضع في ضوء التطورات، وذلك عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى وقف قصف غزة فورًا، بعد موافقة حماس على الإفراج عن الأسرى وفق مقترحه والدخول في مفاوضات فورية عبر الوسطاء.

وجاء في البيان: "بناءً على أوامر المستوى السياسي، أصدر زامير تعليماته بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطط ترامب لإطلاق سراح الأسرى، من دون توضيح ما تتضمنه تلك الأوامر".

وأضاف البيان أن رئيس الأركان شدد على أنه "في ضوء الحساسية العملياتية، يتعين على القوات إظهار درجة أعلى من الجاهزية والوعي، مع التأكيد على الحاجة إلى استجابة سريعة لإزالة أي تهديد".

