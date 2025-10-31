إعلان

مستوطنون يمنعون رعاة الأغنام من الوصول لأراضيهم شرق القدس

كتب : مصراوي

11:13 ص 31/10/2025

وكالات

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مجموعة من المستوطنين قامت صباح اليوم بمنع رعاة الأغنام من الوصول إلى أراضيهم في منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن مجموعات من المستوطنين اعترضت طريق الرعاة في منطقة الحَثرورة، ومنعتهم من الوصول إلى المراعي التي يعتمدون عليها في تربية مواشيهم.

وأوضحت المنظمة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الاستفزازية التي تستهدف التضييق على التجمعات البدوية ودفع سكانها إلى ترك أراضيهم تحت ضغط المضايقات اليومية، ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل العاجل لضمان حرية الرعاة في التنقل وممارسة أعمالهم بأمان.

