وكالات

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا خلال محادثاتهما في إسطنبول على استمرار وقف إطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، أن محادثاتهم في اسطنبول مع باكستان كانت بوساطة قطرية تركية، لافتًا إلى أنها جرت في أجواء إيجابية وبروح من التعاون والمرونة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: "نقدر وساطة وجهود تركيا وقطر في تيسير جولات الحوار مع باكستان، ونؤمن بالدبلوماسية والحوار سبيلا لحل الخلافات مع دول الجوار".

وقال إن أفغانستان تسعى أن تكون العلاقات مع باكستان على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشأن الداخلي، مؤكدًا أن مفاوضات اسطنبول كانت معقدة لكنها مثمرة وتم الاتفاق على عقد جولات جديدة.