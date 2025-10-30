وكالات

شنّ الجيش السوداني هجومًا واسع النطاق ضد ميليشيا "الدعم السريع" عقب سيطرتها على مدينة الفاشر وعدد من المواقع الاستراتيجية التابعة للقوات المسلحة، في تصعيد هو الأعنف منذ اندلاع الصراع الداخلي في البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت خلال الأيام الماضية مجازر بحق المدنيين في المدينة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، في وقت كثّف فيه الجيش ضرباته الجوية على مواقع تابعة للميليشيا.

ونفذ الطيران السوداني عمليات قصف مكثفة استهدفت مخازن أسلحة وذخيرة وآليات ومدرعات مملوكة لقوات الدعم السريع، بالتزامن مع دفع أرتال مدرعة ووحدات من كتائب المشاة نحو الفاشر لاستعادتها من قبضة قوات محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ووفق تقارير إعلامية، أسفرت العمليات العسكرية الأخيرة عن تدمير عدد كبير من المعدات القتالية التابعة للميليشيا، واستهداف تجمعات لقوات "الجنجويد" في منطقة فاشر السلطان، بحسب ما أكده مصدر عسكري بارز في الجيش السوداني.

وأضافت المصادر أن حجم الدمار في العتاد والآليات كان كبيرًا، فيما تواصل طائرات الاستطلاع التابعة للجيش التحليق فوق المنطقة لرصد أي تحركات لقوات حميدتي.

وفي أول تعليق رسمي بعد التطورات الميدانية، توعّد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع، مؤكدًا في بيان تلفزيوني أن الجيش "سيقتص لأهل الفاشر ممن أصابهم الظلم"، مشددًا على أن "الشعب السوداني وقواته المسلحة عازمون على تطهير البلاد من المرتزقة".