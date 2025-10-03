بالفيديو .. مظاهرات في أوروبا احتجاجًا على احتجاز إسرائيل أسطول الصمود

وكالات

شهدت مدن أوروبية عدة مظاهرات احتجاجًا على اعتراض القوات الإسرائيلية سفن أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار عن غزة، إذ أغلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في أوروبا يوم الخميس حركة المرور واقتحموا متاجر ومطاعم.

🚨BREAKING: Pro-Palestinian demonstrations have erupted in Rome, Brussels, Berlin, Barcelona, and Istanbul in response to Israel's interception of the Global Sumud Flotilla. pic.twitter.com/Q6SD0fQXfB — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 1, 2025



وواجهت إسرائيل إدانة دولية بعدما صعد جنود إسرائيليون مسلحون على متن نحو 40 سفينة كانت تحاول كسر الحصار البحري لتسليم المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، واعتقلوا أكثر من 400 ناشط أجنبي بما في ذلك الناشطة المناخية السويدية جريتا ثونبرج.

Demonstrations break out at night in Barcelona, Rome, Athens, Brussels, Berlin, and Istanbul in condemnation of the Israeli Navy's interception of the Freedom Flotilla. pic.twitter.com/DkIvwyXiZz — Israel Exposed (@xIsraelExposedx) October 1, 2025



وفي برشلونة، حطم المتظاهرون أو كتبوا شعارات ضد إسرائيل على واجهات متاجر ومطاعم بما في ذلك سلسلة مقاهي "ستاربكس" وسلسلة مطاعم الهامبرجر "برجر كينج" وسلسلة متاجر "كارفور"، متهمين إياها بالتواطؤ في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال أكرم أزاهوماراس، الذي كان من بين المشاركين في المسيرة، إن "هذه الاحتجاجات هي الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله"، لكنه ذكر أن اقتحام المتاجر كان له نتائج عكسية.

Thousands across Spain took to the streets on Thursday to protest Israel’s arrest of the Global Sumud Flotilla. Demonstrations erupted in cities including Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, and more pic.twitter.com/liemYW1E6i — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 3, 2025



وفي إيطاليا، تظاهر طلاب جامعات، بما في ذلك جامعة ستاتالي في ميلانو وجامعة لا سابينزا في روما، ومنعوا الوصول إلى جامعة بولونيا باستخدام إطارات السيارات، وفقًا لما أظهرته لقطات فيديو.

وأغلق مئات الأشخاص حركة المرور بمدينة تورينو الإيطالية، وفقًا لتقارير وكالات الأنباء. وقال المنظمون إن أطباء وممرضين وصيادلة وآخرين كانوا من المقرر أن يشاركوا في حشد مفاجئ في روما، حيث يسلطون المصابيح الكهربائية وأضواء الهواتف المحمولة ويقرؤون أسماء 1677 من العاملين في مجال الصحة الذين قتلوا في غزة.

Protests in Berlin over Israel's detention of the "Global Sumud Flotilla" ships.



Massive demonstrations in:

Barcelona, Rome, Naples, Turin, Milan

Bologna, Genoa, Palermo, Florence, Athens, Brussels, Paris, Berlin and Istanbul. pic.twitter.com/GSORJ8psQx — SpeakWithDeeDee (@SpeakWithDeeDee) October 1, 2025



ودعت النقابات الإيطالية إلى إضراب عام دعمًا لأسطول المساعدات إلى غزة، مع توقع تنظيم أكثر من 100 مسيرة أو تجمع جماهيري في جميع أنحاء البلاد.

وانتقد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو الاضطرابات التي تسبب فيها بعض المتظاهرين.

#BREAKING 🇮🇱🇵🇸🇮🇹⚡- Thousands take to the streets protesting Israel’s interception of the Global Sumud Flotilla in Florence, Demonstrations in solidarity with the flotilla are spreading worldwide in:



🇹🇷 Türkiye: Istanbul, Ankara

🇮🇹 Italy: Rome, Naples, Genoa, Milan, Turin,… pic.twitter.com/FAzjepz8cE — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) October 1, 2025



وكتب كروسيتو على منصة "إكس": "هل يعتقد أحد حقًا أن إغلاق محطة أو مطار أو طريق سريع أو تدمير متجر في إيطاليا سيجلب الراحة للشعب الفلسطيني؟".

🇮🇱=🏴‍☠️☠️⛵

Immediately after Israel's assault on the flotilla and the kidnapping of civilians of up to 26nationalities, demonstrations erupted around the world.

Berlin,Istanbul,Barcelona, Rome,Brussels,Athens...



States complicit in Israel must also be fought as war criminals. pic.twitter.com/1rCc7Fhmre — lolams (@lolams768) October 1, 2025



في جميع أنحاء أوروبا، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع دبلن وباريس وبرلين وجنيف للتنديد باعتراض إسرائيل للأسطول. كما نُظمت مسيرات في بوينس آيرس ومكسيكو سيتي وكراتشي.

وفي إسطنبول، تجمع حشد من الناس أمام السفارة الإسرائيلية رافعين لافتات تحمل شعارات مثل "إسرائيل تقتل الإنسانية، وليس غزة / لا تصمتوا، لا تجلسوا، قفوا".

Mass demonstrations block major roads in Barcelona and Madrid by university and school students in support of Gaza. Condemning the ongoing Israeli genocide on Gaza, and the interception of the Global Sumud flotilla. pic.twitter.com/uYWNWZFJtf — Quds News Network (@QudsNen) October 2, 2025



وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ أكتوبر 2023، أكثر من 200 ألف شهيد وجريح.