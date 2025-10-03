بالفيديو .. مظاهرات في أوروبا احتجاجًا على احتجاز إسرائيل أسطول الصمود

إعلان

كتب : مصراوي

10:12 م 03/10/2025

وكالات
شهدت مدن أوروبية عدة مظاهرات احتجاجًا على اعتراض القوات الإسرائيلية سفن أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار عن غزة، إذ أغلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في أوروبا يوم الخميس حركة المرور واقتحموا متاجر ومطاعم.


وواجهت إسرائيل إدانة دولية بعدما صعد جنود إسرائيليون مسلحون على متن نحو 40 سفينة كانت تحاول كسر الحصار البحري لتسليم المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، واعتقلوا أكثر من 400 ناشط أجنبي بما في ذلك الناشطة المناخية السويدية جريتا ثونبرج.


وفي برشلونة، حطم المتظاهرون أو كتبوا شعارات ضد إسرائيل على واجهات متاجر ومطاعم بما في ذلك سلسلة مقاهي "ستاربكس" وسلسلة مطاعم الهامبرجر "برجر كينج" وسلسلة متاجر "كارفور"، متهمين إياها بالتواطؤ في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".
وقال أكرم أزاهوماراس، الذي كان من بين المشاركين في المسيرة، إن "هذه الاحتجاجات هي الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله"، لكنه ذكر أن اقتحام المتاجر كان له نتائج عكسية.


وفي إيطاليا، تظاهر طلاب جامعات، بما في ذلك جامعة ستاتالي في ميلانو وجامعة لا سابينزا في روما، ومنعوا الوصول إلى جامعة بولونيا باستخدام إطارات السيارات، وفقًا لما أظهرته لقطات فيديو.
وأغلق مئات الأشخاص حركة المرور بمدينة تورينو الإيطالية، وفقًا لتقارير وكالات الأنباء. وقال المنظمون إن أطباء وممرضين وصيادلة وآخرين كانوا من المقرر أن يشاركوا في حشد مفاجئ في روما، حيث يسلطون المصابيح الكهربائية وأضواء الهواتف المحمولة ويقرؤون أسماء 1677 من العاملين في مجال الصحة الذين قتلوا في غزة.


ودعت النقابات الإيطالية إلى إضراب عام دعمًا لأسطول المساعدات إلى غزة، مع توقع تنظيم أكثر من 100 مسيرة أو تجمع جماهيري في جميع أنحاء البلاد.
وانتقد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو الاضطرابات التي تسبب فيها بعض المتظاهرين.


وكتب كروسيتو على منصة "إكس": "هل يعتقد أحد حقًا أن إغلاق محطة أو مطار أو طريق سريع أو تدمير متجر في إيطاليا سيجلب الراحة للشعب الفلسطيني؟".


في جميع أنحاء أوروبا، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع دبلن وباريس وبرلين وجنيف للتنديد باعتراض إسرائيل للأسطول. كما نُظمت مسيرات في بوينس آيرس ومكسيكو سيتي وكراتشي.
وفي إسطنبول، تجمع حشد من الناس أمام السفارة الإسرائيلية رافعين لافتات تحمل شعارات مثل "إسرائيل تقتل الإنسانية، وليس غزة / لا تصمتوا، لا تجلسوا، قفوا".


وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ أكتوبر 2023، أكثر من 200 ألف شهيد وجريح.

