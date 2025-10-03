البيت الأبيض: الديمقراطيون مسؤولون عن استمرار الإغلاق الحكومي

وكالات

حمّلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت مسؤولية الإغلاق الحكومي للديمقراطيين، قائلة إن " الإغلاق الحكومي مستمر لليوم الثالث بسبب الديمقراطيين وهذا يؤثر على ملايين الأمريكيين".

وأضافت ليفيت، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن أكثر من 13 ألفًا من موظفي المطارات يعملون الآن بدون أي أجر جراء الإغلاق الحكومي، لافتة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر 15 مليار دولار أسبوعيًا مع استمرار الإغلاق الحكومي.

وتابعت: "الرئيس دونالد ترامب مستمر في جهوده لتأمين المدن الأمريكية وسينهي حكم اليساريين المتطرفين"، مشيرة إلى أنه نجح في إعادة الأمان إلى العاصمة واشنطن ويعمل على ذلك الآن في بورتلاند وأوريجون.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب وجه فريقًا لمراجعة المساعدات التي يمكن قطعها عن مدينة بورتلاند.

وأول أمس الأربعاء، بدأ تنفيذ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا، في أعقاب فشل تمرير مشروع قانون التمويل في مجلس الشيوخ، والذي يهدف لتمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتًا. وذلك في أول إغلاق تواجهه الحكومة منذ قرابة 7 سنوات.

وفي رسالة صادرة عن مدير مكتب الموازنة في الكونجرس قبل الإغلاق الحكومي، قدّر المكتب أن نحو 750 ألف موظف فيدرالي قد يتم إيقافهم يوميًا عن العمل مؤقتًا، بتكلفة يومية إجمالية تقارب 400 مليون دولار