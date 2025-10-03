سرايا القدس تعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بغزة

وكالات

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة مضادة للدروع في مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها اليوم الأحد، إنهم تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة مضادة للدروع، في محيط مسجد العزيز بمنطقة النفق في مدينة غزة الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو استهدفت خلاله تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته داخل محيط مدرسة الراهبات الوردية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وعلقت القسام في بيان لها إن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى 2"، مشيرة إلى أن مقاتليها باغتوا دبابة إسرائيلية من مسافة صفر قرب المدرسة المذكورة.

وكانت أعلنت كتائب القسام، صباح اليوم قصف موقع قيادة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام، إن "قصفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون".