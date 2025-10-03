إسرائيل تطلب من بريطانيا محاربة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إنه تحدثت مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، عن ضرورة محاربة الاحتجاجات والمسيرات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا.

وأضاف ساعر، خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، "قلت لنظيرتي البريطانية إن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين تحمل سمات معاداة السامية".

وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة البريطانية أنها تمكنت من تحديد هوية منفّذ هجوم وقع صباح الخميس، داخل كنيس يهودي، في منطقة كرومبسال شمالي مدينة مانشستر.

وأسفر الهجوم الذي تزامن مع يوم الغفران - أقدس أيام التقويم الديني اليهودي - عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم حارس أمن بحسب ما ذكرت شرطة مانشستر الكبرى.

وقالت الشرطة البريطانية إن المهاجم يدعى جهاد الشامي، وهو بريطاني من أصل سوري يبلغ من العمر 35 عاماً، قاد سيارته نحو المارة خارج كنيس هيتون بارك هيبرو كونغريغيشين قبل أن يهاجمهم بسكين. وقد قُتل برصاص الشرطة في مكان الحادث.

وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين في إطار التحقيق، ووصفت الحادث بأنه "حادث إرهابي".

ووفقاً للشرطة فإنها تلقت بلاغاً عند الساعة 9:31 صباحاً بالتوقيت المحلي، عن سيارة صدمت مصلّين أمام الكنيس، قبل أن يُقدم رجلا على طعن عدد منهم.