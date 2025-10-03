إعلان

إسرائيل تعلن ترحيل 4 ناشطين إيطاليين كانوا على متن أسطول الصمود

كتب : مصراوي

04:18 م 03/10/2025

إسرائيل تعلن ترحيل 4 ناشطين إيطاليين

وكالات

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، ترحيل 4 ناشطين إيطاليين كانوا على متن مراكب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة"إكس": "تتخذ التدابير لإنهاء استفزاز (الأسطول) وإنجاز طرد المشاركين في هذه المهزلة"، وفق تعبيرها.

وذكرت الوزارة، أنه تم ترحيل 4 مواطنين إيطاليين، وأن الآخرون قيد الترحيل.

واعترضت البحرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، السفينة "مارينيت"، وهي آخر سفن "أسطول الصمود العالمي" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية والجهات المنظمة للأسطول.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قوات البحرية سيطرت على السفينة عند الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما كانت تبعد نحو 42.5 ميلًا بحريًا عن غزة.

وذكرت الهيئة المنظمة أن "مارينيت" كانت السفينة الأخيرة المتبقية من الأسطول، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية اعترضت خلال 38 ساعة جميع السفن الـ42 المشاركة، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.

