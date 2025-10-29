إعلان

حماس: المقاومة ملتزمة باتفاق وقف النار ولا تقوم بأي نشاط عسكري

كتب : مصراوي

10:19 م 29/10/2025

حماس

وكالات

طالب المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بالسماح لوسائل الإعلام العالمية بدخول قطاع غزة لكشف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الرواية الإسرائيلية بقتل جندي إسرائيلي من قبل المقاومة لا يمكن التأكد من صحتها.

وأكد المستشار الإعلامي، أن كافة فصائل المقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ولا تقوم بأي نشاط عسكري في غزة، مشيرا إلى أنهم أبلغوا الوسطاء رفضهم محاولة الاحتلال في فرض وقائع ومعادلات أمنية جديدة داخل غزة.

وأوضح أن الاتصالات مع الوسطاء لا تتوقف، حيث أبلغهم اليوم بضرورة تنفيذ الاحتلال وقف إطلاق النار دون خروقات، مؤكدًا أن محادثات الفصائل الأخيرة بالقاهرة مهدت للمرحلة الثانية من خطة السلام.

وأضاف: "أن ممثلي السلطة لم يشاركوا في اجتماع الفصائل بالقاهرة، رغم محاولة إقناعهم بالمشاركة هم وحركة فتح لكنهم رفضوا ذلك".

حماس قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار

