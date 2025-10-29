إعلان

فيديو وصور.. "ميليسا" ثاني أقوى إعصار في الأطلسي يضرب كوبا بعد دمار جامايكا

كتب : مصراوي

02:53 م 29/10/2025
وكالات

وصل إعصار "ميليسا" إلى شرقى كوبا بالقرب من مدينة شيفيريكو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كعاصفة من الفئة الثالثة، بعدما ضرب جامايكا، بوصفه واحدًا من أقوى الأعاصير في المحيط الأطلسي على الإطلاق، بحسب ما أعلنه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وتم إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص ونقلهم إلى أماكن إيواء في كوبا، وصدر تحذير من الإعصار في مقاطعات جرانما، وسانتياجو دي كوبا، وجوانتانامو، وهولجوين، ولاس توناس.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة لإعصار "ميليسا" 193 كيلومترا في الساعة، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 16 كيلومترا في الساعة، بحسب المركز الوطني للأعاصير في ميامي.

وكان مركز الإعصار على بعد 32 كيلومترا شرق شيفيريكو، ونحو 97 كيلومترا إلى الغرب من جنوب غرب جوانتانامو في كوبا.

وأفادت شبكة "سي إن إن"، بأنه ثاني أقوى إعصار في المحيط الأطلسي، إذ بلغت سرعة الرياح في ميليسا 185 ميلًا في الساعة يوم الثلاثاء، مما جعلها مرتبطة بسرعة الرياح بأربعة أعاصير أخرى باعتبارها ثاني أقوى عاصفة منذ عام 1851. وكان إعصار ألين في عام 1980 هو الوحيد الذي بلغت سرعة الرياح فيه 190 ميلاً في الساعة.

وقالت الشبكة، إنه لم يسبق أن واجه إعصاران آخران في التاريخ رياحًا قوية مثل ميليسا عند عبورهما اليابسة. وصلت ميليسا إلى الشاطئ بالقرب من نيو هوب، جامايكا، الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء، بسرعة رياح بلغت 185 ميلًا في الساعة.

ويُعادل هذا الإعصار إعصار دوريان عام 2019 في جزر الباهاما وإعصار فلوريدا كيز عام 1935 في قائمة أقوى إعصار يصل إلى اليابسة في المحيط الأطلسي من حيث سرعة الرياح.

وذكرت الشبكة، أنه أقوى إعصار يضرب جامايكا، إذ كانت ميليسا أقوى بمقدار 55 ميلًا في الساعة عند وصولها إلى اليابسة من إعصار جيلبرت، أقوى عاصفة سابقة في البلاد.

وكان إعصار ميليسا ثالث إعصار من الفئة الخامسة في موسم 2025، الإعصاران الآخران هما إعصار إيرين في أغسطس وإعصار هومبرتو في سبتمبر. تُعد أعاصير الفئة الخامسة الأربعة في موسم 2005 الأكثر عددًا في موسم واحد، وفق "سي إن إن".

ميليسا أقوى إعصار الأطلسي دمار جامايكا إعصار ميليسا

