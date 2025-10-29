استشهاد الصحفي محمد المنيراوي وزوجته بغارة إسرائيلية

وكالات

أفاد مراسل الجزيرة، اليوم الأربعاء، باستشهاد الصحفي محمد المنيراوي وزوجته في غارة إسرائيلية فجر اليوم على مخيم النصيرات.

من جهته، أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 256 بعد استشهاد الصحفي محمد المنيراوي.

وجراء الغارات الجوية الإسرائيلية، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، استشهد 104 فلسطينيًا، بينهم 46 طفلًا، إضافة إلى 253 مصابًا.