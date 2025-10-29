كاتس: لا حصانة لأي من قادة حماس واليد التي تُمد على جنودنا ستُقطع

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش استهدف عشرات البنى العسكرية واغتال عشرات من قادة حركة حماس في الضربة العسكرية أمس، وفق زعمه.

وزعم كاتس، اليوم، أن الضربات التي شنها الجيش رد على الاعتداء على جنوده وعلى الانتهاك الفاضح لاتفاق إعادة الجثث، مشيرًا إلى أن الجيش تلقى تعليمات بالتحرك بقوة ضد كل خرق والعمليات ستستمر مستقبلًا.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا حصانة لأي من قادة حماس واليد التي ستمد على جنودنا ستقطع"، مهددًا "من يهاجم جنود الجيش وينتهك الاتفاقيات سيدفع ثمنًا باهظًا".

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بإيعاز من القيادة السياسية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "سنواصل تطبيق الاتفاق ونرد بقوة على أي خرق له".

وأفادت قناة آي 24 نيوز نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف ونفذ عشرات الاغتيالات الموجهة ضد مقاتلي حماس، مضيفًا "هاجمنا جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

وجاء ذلك عقب سلسلة من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 91 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء.