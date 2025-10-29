ترامب: أبرمنا صفقة وعلى حماس التصرف جيدا.. وإسرائيل لم تنتهك الاتفاق

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجنود الإسرائيليون تعرضوا للهجوم في غزة، مضيفًا "وفي هذه الحالة لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن القصف الإسرائيلي ليس خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن الجنود تعرضوا لهجوم ودافعوا عن أنفسهم.

وتابع ترامب: "أبرمنا صفقة، وعلى حماس التصرف جيدًا، وإلا سيتم القضاء عليها"، مضيفًا "التقينا بعض القادة من حماس وأعتقد أن بعضهم غير راض عما يحدث من قتل".

ومساء أمس الثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 65 فلسطينيًا، بينما أُصيب عشرات آخرون.

وطال القصف مدينتي غزة وخان يونس ومخيمي النصيرات والبريج، إذ انتشلت جثامين 18 شهيدا إثر قصف منازل في حيي الصبرة واليرموك وشارع الجلاء ومخيم الشاطىء ومناطق في شمال القطاع.

وفي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، تم انتشال 7 شهداء بينهم طفلان جراء استهداف الاحتلال سيارة في وسط المدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد 23 فلسطينيا جراء قصف استهدف منزلين وخيمة نازحين في مخيمي النصيرات والبريج.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة السطري بمحيط مدرسة الفلاح بحيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كان وزير الجيش يسرائيل كاتس، قد توعد أمس، أن تدفع حركة حماس ثمنا باهظا على ما وصفه بهجومها ضد الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة وخرقها للاتفاق المتعلق بإعادة جثامين المحتجزين القتلى، مضيفا أن الهجوم يمثل تجاوزا لخط أحمر واضح، وفقا للغد.