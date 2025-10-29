

وكالات



أقلعت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء، من طوكيو متّجهة إلى كوريا الجنوبية، المحطة الثالثة في جولته الآسيوية.

ومن المتوقّع أن يصل الرئيس الأمريكي إلى جيونججو في شرق شبه الجزيرة الكورية، إذ سيشارك الأربعاء في قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" قبل أن يلتقي الخميس نظيره الصيني شي جينبينج، في قمّة يعلّق عليها الطرفان أملا كبيرا للتوصّل إلى هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.