ترامب: إسرائيل لها حق الرد.. وحماس ما هي إلا جزء بسيط من صفقة السلام



وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالقضاء على حركة حماس إذا لم تتصرف بالشكل اللائق، مشددا على ألا شيء سيعرض اتفاق وقف النار في غزة للخطر.

وأضاف ترامب للصحفيين أثناء مغادرته اليابان، بشأن التطورات في غزة، أن لدى إسرائيل الحق في الرد، متابعا أن حماس ما هي إلا جزء بسيط من صفقة السلام بالشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الأمريكي أن رحلته إلى آسيا كانت عظيمة حتى الآن، وفقا للعربية.

وعن الصين، اعتقد ترامب خفض الرسوم المرتبطة بمخدر الفنتانيل، كما توقع حلّ الكثير من المشاكل خلال لقائه مع نظيره الصيني.

كذلك أسف الرئيس الأمريكي من أنه ليس مسموحا لي بالترشح لولاية ثالثة قائلا: "ليس مسموحا لي خوض انتخابات لولاية ثالثة بحسب ما قرأت وهذا سيء".

جاء هذا بعدما أقلعت طائرة ترامب صباح الأربعاء من طوكيو متّجهة إلى كوريا الجنوبية، المحطة الثالثة في جولته الآسيوية.

ومن المتوقّع أن يصل الرئيس الأمريكي إلى جيونججو في شرق شبه الجزيرة الكورية، إذ سيشارك الأربعاء في قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" قبل أن يلتقي الخميس نظيره الصيني شي جينبينج، في قمّة يعلّق عليها الطرفان أملا كبيرا للتوصّل إلى هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

كان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أعلن مساء الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار في غزة مازال صامدا، وذلك بعد أن شنت إسرائيل غارات على القطاع.