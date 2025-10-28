كتب- محمد جعفر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حركة المقاومة الإسلامية حماس ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة جنود الاحتلال في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين.

وأشار وزير دفاع الاحتلال في تصريحات إعلامية إلى أن هجوم حماس اليوم على جنودنا في غزة تجاوز صارخ والجيش سيرد عليه بقوة كبيرة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ هجومه على قطاع غزة.

وأفادت قناة "الجزيرة" نقلا عن مراسلها، بأن انفجارات عنيفة تهز مدينة غزة، مشيرة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تقصف بعدد من صواريخ الاستطلاع محيط مجمع الشفاء في غزة.

وأعلنت هيئة البث العبرية، صدور قرار بتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل قطاع غزة عقابا لحماس.