إعلان

بعد تجدد الهجوم الإسرائيلي على غزة.. وزير دفاع الاحتلال: حماس ستدفع ثمنا باهظا

كتب : محمد جعفر

09:03 م 28/10/2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد جعفر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حركة المقاومة الإسلامية حماس ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة جنود الاحتلال في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين.

وأشار وزير دفاع الاحتلال في تصريحات إعلامية إلى أن هجوم حماس اليوم على جنودنا في غزة تجاوز صارخ والجيش سيرد عليه بقوة كبيرة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ هجومه على قطاع غزة.

وأفادت قناة "الجزيرة" نقلا عن مراسلها، بأن انفجارات عنيفة تهز مدينة غزة، مشيرة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تقصف بعدد من صواريخ الاستطلاع محيط مجمع الشفاء في غزة.

وأعلنت هيئة البث العبرية، صدور قرار بتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل قطاع غزة عقابا لحماس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي حماس غزة قطاع غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| مصر تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان وتدعو إلى هدنة فورية
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه على قطاع غزة