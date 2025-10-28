إعلان

واشنطن تحذر إسرائيل من خطوات قد تُفشل اتفاق وقف إطلاق النار

كتب : مصراوي

08:10 م 28/10/2025

غزة

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لا ترى خرقًا من جانب حركة حماس لاتفاق الهدنة يستدعي ردًا عسكريًا من إسرائيل.

وأوضح الموقع أن المسؤول الأمريكي أبلغ نظراءه الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة تحثّ تل أبيب على تجنّب أي إجراءات متطرفة قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار القائم، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد في المرحلة الحالية.

وفي سياق متصل أفادت هيئة البث العبرية، بصدور قرار بتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل قطاع غزة عقابا لحماس.

ونقلت البث العبرية عن مسؤول مطلع، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث في هذه الأثناء الخطوة مع مسؤولين أمريكيين لتنسيق تنفيذها.

وقال ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه القيادة العسكرية في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.

واشنطن تحذر إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار انهيار اتفاق وقف إطلاق النار حماس

