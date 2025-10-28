إعلان

حاكم دارفور: مموِّل مليشيا الدعم السريع اشترى صمت العالم

كتب : مصراوي

07:55 م 28/10/2025

حاكم إقليم دارفور السوداني منى أركو مناوي

وكالات

قال حاكم إقليم دارفور السوداني منى أركو مناوي، الثلاثاء، إن الفاشر والقرى المجاورة شهدت مجازر وإبادات نفذتها ميليشيات الدعم السريع، مؤكدا أن مليشيا الدعم السريع لا تفرق لا بين مواطن وطفل في مجازرها.

وشدد أركو مناوي، على أن على المليشيا ألا تفرح بما حدث فما يجري في الفاشر هو البداية لا النهاية، مضيفا "نقول للعالم إن صمتكم دليل عار وتخل عن الإنسانية".

وأشار أركو مناوي، إلى أن ممول مليشيا الدعم السريع اشترى صمت العالم، مشددا على أن إرادة الشعب السوداني لا تكسر وسينهض من جديد.

وأضاف حاكم إقليم دارفور السوداني: "مدينة الفاشر أبيدت بأطفالها وشيوخها بمال الارتزاق وسلاحه".

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش، الثلاثاء، إن الفظائع بالفاشر ليست صدفة بل خطة للدعم السريع منذ البداية.

وأكد ريش، على أنه يجب أن تسمى الدعم السريع بما هي عليه كمنظمة إرهابية أجنبية، موضحا أنها نفذت فظائع بينها إبادة جماعية.

