فيديو.. نتنياهو يصل قاعة المحكمة للإدلاء بإفادته في قضايا الفساد

كتب : مصراوي

03:28 م 28/10/2025

نتنياهو

وكالات

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى قاعة المحكمة للإدلاء بإفادته في قضايا الفساد والرشوة وإساءة الأمانة التي يُحاكم فيها.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن رئيس الوزراء نتنياهو طلب عقد جلسة محاكمته اليوم وراء أبواب مغلقة.

وذكرت الصحيفة، أن نتنياهو قال في مستهل الجلسة إن هناك تطورات أمنية لا يمكن الحديث عنها علنًا، مضيفة أن قضاة المحكمة طلبوا من الحاضرين إخلاء قاعة المحاكمة.

بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن قضاة المحكمة المركزية وافقوا على طلب نتنياهو تقصير شهادته لليوم.

وأول أمس الأحد، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، قرارًا قضائيًا برفض مشروع قانون يسمح بوقف محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وانتقدت بهاراف ميارا مشروع القانون ونتنياهو بشكل حاد، مشددة أن القانون هدفه تهريب رئيس الحكومة من حكم القانون، ويستهدف أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل، ولا يمكن العمل به لأنه ليس دستوريًا.

نتنياهو قاعة المحكمة قضايا الفساد

