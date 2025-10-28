الهند تغلق مدارس وتجلي الآلاف مع اقتراب إعصار مونثا

نيودلهي- (أ ب)

أغلقت السلطات الهندية المدارس، وقامت بإجلاء الآلاف من المناطق الساحلية المنخفضة، مع اقتراب إعصار مونثا من شرق البلاد.

وتحول مونثا فوق خليج البنجال إلى عاصفة إعصارية شديدة، و من المتوقع أن يصل البر الرئيسي في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء بالقرب من مدينة كاكينادا في جنوب ولاية أندرا براديش، حسبما قال مكتب الارصاد.

ومن المتوقع أن تزداد شدة الإعصار، حاملا رياح تسير بسرعة 90 كيلومتر إلى 110 كيلومتر أثناء توجهه نحو الساحل الشرقي للبلاد.

وأصدر مكتب الأرصاد ما يطلق عليه التحذير الأحمر- وهو أعلى مستوى تحذير- بالنسبة لـ 19 منطقة في أندرا براديش، كما توقع هطول أمطار غزيرة. ومن المتوقع أن تهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية تاميل نادو وتيلانجانا وكيرالا وكارناتاكا.

وقامت فرق الإغاثة في أندرا براديش بإجلاء 38 ألف شخص من المناطق المنخفضة إلى مخيمات إغاثة، وفقا لما قاله مسؤول بإدارة مكافحة الكوارث. وقدرت حكومة الولاية أن نحو 4 ملايين شخص موجودون في المناطق المعرضة للخطر، ومن المرجح أن يتضرروا بسبب الإعصار.