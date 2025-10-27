إعلان

"اقتلوهم".. حاخام إسرائيلي يحرض المستوطنين على قتل الأسرى المحررين من حماس

كتب : محمد جعفر

11:41 م 27/10/2025

كتب- محمد جعفر:


حرض كبير حاخامات منطقة صفد شموئيل إلياهو، المستوطنين الإسرائيليين على قتل الأسرى المحررين الذين كانوا في حوزة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال إلياهو في فيديو مصور له، "إلى كل مواطن جندي شرطي أو ضابط في الشاباك أو الموساد مهما كانت مهنتك إذا رأيت هؤلاء فلديك كل الحق القانوني لاتخاذ الاجراء المناسب".

وتابع: " رصاصتان قد تنقذان أرواحا كثيرة من الأشخاص، أقول لكل إرهابي ارحلوا الان وغادروا البلد لأننا سنلاحقكم ولن نترك أحدًا منكم على قيد الحياة، أنتم الذين تنتهكون كل القيم وتسيئون إلى الدين، لم نجد لكم مكانا هنا لقد تم تحذيركم".

