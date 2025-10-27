إعلان

ترامب: "أنهيت ثماني حروب والتاسعة في الطريق" |فيديو

كتب : مصراوي

10:30 م 27/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن – (وكالات)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يحقق في الوقت الحالي أفضل أرقام استطلاعات الرأي في مسيرته السياسية، مشيرًا إلى أن سياساته خلال فترة رئاسته ساهمت في إنهاء ثماني حروب، مع اقتراب إنهاء الحرب التاسعة على حد تعبيره.

وقال ترامب للصحفيين المسافرين معه على متن الطائرة الرئاسية خلال جولته الحالية في آسيا: "لقد أنهيت ثماني حروب، والتاسعة في الطريق."

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" تدوينة وصفت فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"رئيس السلام"، مشيرة إلى أنه تمكن من إنهاء ثماني حروب خلال ثمانية أشهر فقط.

وأرفقت الوزارة المنشور بصورة لترامب وهو يلوح بيده أثناء نزوله من الطائرة، إلى جانب قائمة بالدول والأطراف التي قالت إنه ساهم في إنهاء النزاعات بينها، وتشمل: كمبوديا وتايلاند، كوسوفو وصربيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، باكستان والهند، إسرائيل وإيران، مصر وإثيوبيا، أرمينيا وأذربيجان، إضافة إلى إسرائيل وحماس.

