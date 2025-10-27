مندوب إسبانيا في مجلس الأمن: نشر قوات دولية في غزة سيكون رادعا



وكالات

رحب مندوب إسبانيا في مجلس الأمن، بخطة السلام في قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة تحديد أطر زمنية لحل الدولتين.



وقال مندوب إسبانيا خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، إن نشر قوات دولية في غزة سيكون رادعا على أرض الواقع وإنشاؤها يجب أن يتم بقرار أممي.



وأدان مندوب إسبانيا في مجلس الأمن، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، داعيًا كافة الأطراف للامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن وقرار وقف إطلاق النار.



ودعا مندوب إسبانيا في مجلس الأمن، إيران لاستئناف الحوار بشأن البرنامج النووي في أقرب وقت.



وفي وقت سابق، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب قواتنا في كفركلا جنوبي لبنان.

وأكدت اليونيفيل خلال بيان لها أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار باتجاه قواتها في كفركلا جنوبي لبنان دون تسجيل إصابات.

وأضافت اليونيفيل أن هذه الأفعال التي قام بها الجيش الإسرائيلي تعد "انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ولسيادة لبنان، وتُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود حفظ السلام".