بعد اختبار موسكو لصاروخ جديد.. حرب المسيرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا

في تصعيد جديد شهدته الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تبادلت موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيرة، إذ تعرضت روسيا، فجر اليوم الاثنين، إلى هجوم أوكراني واسع.

وقال مسؤولون روس، إن الدفاعات الجوية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية المتجهة إلى العاصمة موسكو، إضافة إلى حوالي 193 مسيرة فوق مناطق أخرى خلال الليل.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم اعتراض 40 طائرة مسيرة هجومية في محيط موسكو، من بينها 34 كانت تتجه نحو العاصمة. وأسفرت الهجمات عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 5 آخرين.

وأفاد سكان بلدات دوموديدوفو، وبودولسك، ودوبنا، ورامينسكوي، وترويتسك الواقعة في منطقة موسكو، بوقوع انفجارات، بحسب ما أوردته قناة "ماش" الروسية على تطبيق "تليجرام".

وجراء الهجمات الأوكرانية، اضطرت روسيا إغلاق اثنين من مطارات العاصمة موسكو الأربعة، وهما: مطار دوموديدوفو ومطار جوكوفسكي الأصغر، وفق ما أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية روزافياتسيا.

ومن جانبها، أعلنت أوكرانيا، أن طائراتها المسيّرة استهدفت مواقع عسكرية لروسيا في شبه جزيرة القرم، لافتة إلى أنها ألحقت أضرارًا بمحطات رادار وزورق إنزال، بينما أعلنت موسكو أنها أسقطت 6 مسيّرات أوكرانية أخرى كانت في طريقها نحو العاصمة.

وفي المقابل، أسفر هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدفت حافلة صغيرة قرب مدينة سومي في شرق أوكرانيا، عن إصابة 10 مدنيين، بينهم طفلان، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي للمدينة، أوليه جريجوروف.

وجاء الهجوم الأوكراني الواسع بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن بلاده اختبرت بنجاح صاروخ كروز من طراز "بوريفيستنيك" الذي يعمل بالطاقة النووية، وهو سلاح قادر على حمل أسلحة نووية وعلى اختراق أي درع دفاعي، مشيرًا إلى أن موسكو ستتحرك نحو نشر هذا السلاح.

ويرسل الاختبار، إلى جانب التدريبات النووية التي أُجريت الأسبوع الماضي، رسالة مفادها أن روسيا، على حد تعبير بوتين، لن تخضع أبدًا للضغوط من الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي يتخذ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا أكثر صرامة ضد روسيا للضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

اقرأ أيضا:

"رسالة ردع".. ماذا نعرف عن صاروخ "بوريفيستنيك" النووي الروسي؟