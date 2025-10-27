سوريا: مرفأ طرطوس يبدأ أول عملية استيراد مباشرة من الصين

دمشق- (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا أن مرفأ طرطوس بدأ أول عملية استيراد مباشرة من الصين.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الأحد/ الاثنين، إن "مرفأ طرطوس استقبل الباخرة التجارية (كوين فيفيان) القادمة من الصين ، وعلى متنها أكثر من 16 ألف طن من الحديد والمعدات المتنوعة، لصالح شركة "شنغهاي".

وأشارت إلى بدء عملية التفريغ من الباخرة بشكل مباشر.

وكانت الهيئة أعلنت أمس الأحد استئناف العمل في المنطقة الحرة بمطار دمشق الدولي بعد 14 عاماً من التوقف.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن المنطقة الحرة في مطار دمشق استقبلت أمس أول شحنة تجارية "إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمار والتبادل التجاري".

وأضافت: "يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تنشيط حركة التجارة وإعادة تفعيل المناطق الحرة كمحركات للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتعزيز موقع سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية".

وأعلنت الهيئة في 24 أبريل الماضي، فتح باب التسجيل على الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة داخل سوريا.