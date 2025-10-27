إعلام عبري عن مصادر إسرائيلية: حماس تعرف مواقع معظم الجثث



وكالات

نقل موقع واللا العبري عن مسؤول أمني قوله، إن وصول ممثلي الصليب الأحمر ومصر وحماس الأحد إلى عدة نقاط في مناطق تخضع للسيطرة العملياتية للجيش الإسرائيلي، وهم مصحوبون بمعدات هندسية وميكانيكية ثقيلة للعثور على جثث المحتجزين القتلى، عملية مهمة أُجيزت من المستوى السياسي وهدفها الكشف عن أماكن المحتجزين القتلى.

ويقول مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي للموقع العبري، إن هذا مجرد عرض من حماس، إذ يعتقدون أن حماس تعرف جيدا مواقع معظم الجثث، في محاولة لكسب الوقت.

وزعم مسؤول أمني إسرائيلي، أن حماس تخفيهم وتستخدمهم كورقة ضغط.

وأثناء العملية، لم يتردد جيش الاحتلال في إطلاق النار على فلسطينيين، بزعم أنهم حاولوا الاقتراب من الخط الأصفر.

ووفق مزاعم جهاز الأمن، حماس تمتنع عن إعادة جثث القتلى وفق الاتفاق، رغم علمها بمواقع معظمها.

يشار إلى أن الصليب الأحمر الدولي، يعمل مع حركة حماس، لتحديد مكان رفات محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة.

