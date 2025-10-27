إعلان

تضرر طائرة ركاب سعودية إثر اصطدامها بسرب طيور فوق الجزائر- صور وفيديو

كتب : مصراوي

12:16 ص 27/10/2025
    تضرر طائرة ركاب سعودية إثر اصطدامها بسرب طيور فوق الجزائر (4)
    تضرر طائرة ركاب سعودية إثر اصطدامها بسرب طيور فوق الجزائر (2)
    تضرر طائرة ركاب سعودية إثر اصطدامها بسرب طيور فوق الجزائر (3)

أظهر مقطع فيديو، لحظة اصطدام طائرة ركاب سعودية بسرب من الطيور خلال إقلاعها من مطار هواري بومدين الجزائري متجهة إلى مطار جدة.

وذكرت شبكة سلامة الطيران، أن طائرة B 777- 300ER رقم SV340 التي تشغلها الخطوط الجوية السعودية، اصطدمت بسرب من الطيور المهاجرة فوق مطار هواري بومدين في الجزائر.

وأوضحت الشبكة المتخصصة في مراقبة وتوفير بيانات ومعلومات موثوقة عن حوادث الطيران حول العالم، إلى أن الطائرة واصلت رحلتها إلى مطار جدة، رغم تضرر مقدمتها بسبب الحادث.

وأظهرت لقطات تلطخ محرك الطائرة بالدماء بعد اصطدام سرب الطيور به. وتداولت وسائل إعلام صورا للطائرة تظهر تضرر مقدمتها وتلطخها بالدماء.

اصطدام طائرة ركاب بسرب من الطيور مطار جدة مطار هواري بومدين الجزائر الخطوط الجوية السعودية

