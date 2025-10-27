تضرر طائرة ركاب سعودية إثر اصطدامها بسرب طيور فوق الجزائر- صور وفيديو
كتب : مصراوي
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
مصراوي
أظهر مقطع فيديو، لحظة اصطدام طائرة ركاب سعودية بسرب من الطيور خلال إقلاعها من مطار هواري بومدين الجزائري متجهة إلى مطار جدة.
وذكرت شبكة سلامة الطيران، أن طائرة B 777- 300ER رقم SV340 التي تشغلها الخطوط الجوية السعودية، اصطدمت بسرب من الطيور المهاجرة فوق مطار هواري بومدين في الجزائر.
وأوضحت الشبكة المتخصصة في مراقبة وتوفير بيانات ومعلومات موثوقة عن حوادث الطيران حول العالم، إلى أن الطائرة واصلت رحلتها إلى مطار جدة، رغم تضرر مقدمتها بسبب الحادث.
وأظهرت لقطات تلطخ محرك الطائرة بالدماء بعد اصطدام سرب الطيور به. وتداولت وسائل إعلام صورا للطائرة تظهر تضرر مقدمتها وتلطخها بالدماء.