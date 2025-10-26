إعلان

الخزانة الأمريكية: سيتم تجنب الرسوم الجمركية على الصين

كتب : مصراوي

07:36 م 26/10/2025

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وكالات

أعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى إطار جوهري لاتفاقية تجارية يمكن أن تساعد في تجنب الرسوم الجمركية بنسبة 100% على البضائع الصينية.

وقال بيسنت خلال مقابلة على شبكة "إيه بي سي" اليوم الأحد، إن التهديد الأمريكي برفع الرسوم الجمركية بنسبة 100% على السلع الصينية قد تم إزالته فعليا من على الطاولة مقابل تأجيل بكين للقيود على صادراتها العالمية من المعادن النادرة.

وأكد وزير الخزانة الأمريكية بعد اختتام المحادثات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج في العاصمة الماليزية كوالالمبور: "سيتم تجنب الرسوم الجمركية".

