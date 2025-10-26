إعلان

كاتس يزور حدود لبنان برفقة المبعوثة الأمريكية

كتب : مصراوي

06:22 م 26/10/2025

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قام بزيارة لقيادة المنطقة الشمالية وحدود لبنان برفقة المبعوثة الأمريكية إلى لبنان مورجان أورتاجوس.

وفي سياق منفصل، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على دخول فريق فني مصري للمساعدة في العثور على رفات الأسرى الإسرائيليين.

وأكد مينسر خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية سمحت للصليب الأحمر والفريق المصري بتجاوز الخط الأصفر داخل قطاع غزة للبحث عن رفات الأسرى.

وأشار متحدث باسم الحكومة الإٍسرائيلية، إلى أن إٍسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان مورجان أورتاجوس نتنياهو قطاع غزة إٍسرائيل

