كاتس يزور حدود لبنان برفقة المبعوثة الأمريكية

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قام بزيارة لقيادة المنطقة الشمالية وحدود لبنان برفقة المبعوثة الأمريكية إلى لبنان مورجان أورتاجوس.

وفي سياق منفصل، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على دخول فريق فني مصري للمساعدة في العثور على رفات الأسرى الإسرائيليين.

وأكد مينسر خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية سمحت للصليب الأحمر والفريق المصري بتجاوز الخط الأصفر داخل قطاع غزة للبحث عن رفات الأسرى.

وأشار متحدث باسم الحكومة الإٍسرائيلية، إلى أن إٍسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة.