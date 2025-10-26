إعلان

باكستان: ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في إقليم السند إلى 1083

03:31 م 26/10/2025

باكستان

إسلام آباد - (د ب أ)

أصدرت وزارة الصحة في إقليم السند أحدث تقرير لها حول الحالات المؤكدة لحمى الضنك بمختلف أنحاء الإقليم، حيث كشفت عن 439 حالة إصابة جديدة حتى الآن في أكتوبر، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في عام 2025 إلى 1083.

وقالت وزيرة الصحة ورفاهية السكان في إقليم السند، الدكتورة عزرا فضل بيتشوهو إن منطقة كراتشي لا تزال الأكثر تضررا، حيث تم تسجيل 188 حالة هذا الشهر، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.

وأضافت الوزيرة أن وزارة الصحة تحتفظ بسجلات كاملة لجميع حالات الإصابة المؤكدة بحمى الضنك التي تم الحصول عليها من المستشفيات الحكومية.

وتابعت أن حكومة إقليم السند تعمل جاهدة للحد من انتشار حمى الضنك بمختلف أنحاء الإقليم. وتم تكثيف إجراءات مكافحة حمى الضنك، في جميع المناطق.

باكستان إسلام آباد حمى الضنك إقليم السند

