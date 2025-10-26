ترامب: التعريفات الجمركية مع البرازيل ستكون عادلة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التعريفات الجمركية مع البرازيل ستكون عادلة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستعقد صفقة جيدة مع البرازيل.

وأضاف ترامب، خلال اجتماعه مع رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، "أعتقد أن المفاوضات مع البرازيل ستنتهي سريعًا"، مؤكدًا أن العلاقات بين واشنطن وبرازيليا "كانت دائمًا جيدة"

وتابع ترامب: "أعتقد أننا سنبرم صفقة جيدة مع الصين وسيكون ذلك جيدًا لبلدينا". ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني شي جين بينج، خلال جولته الأسيوية، لمحاولة تهدئة الحرب التجارية بين البلدين.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن يوقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا قريبًا، مضيفًا "قمت بحل 8 نزاعات حتى الآن حول العالم".

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطار العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الأحد، ليبدأ جولته الآسيوية.

ويتواجد ترامب في آسيا لعدة أيام للقاء القادة الإقليميين، ومن المقرر أن يلتقى الخميس المقبل بالرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية لمناقشة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.