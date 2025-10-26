

وكالات

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها على مدى سنتين من الحرب.

وأشار الحية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب انتهت وكل يوم نسمع تصريحات أمريكية بأن الحرب انتهت، مؤكدا أن حركته لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب".

ولفت إلى تسليم 20 أسيرا إسرائيليا بعد 72 ساعة من وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه سيتم دخول مناطق جديدة الأحد للبحث عن بعض جثامين أسرى الاحتلال.

وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، أكد الحية أن لا تحفظ لدينا على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، معربا عن التوافق مع كل الفصائل على أن مهمة الهيئة الأممية إعادة الإعمار في غزة.

وأعرب عن رغبة الحركة في الذهاب للانتخابات كمقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني، مشيرا إلى أنه أخبر المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال اللقاء معهما أن حماس دعاة استقرار، وأن الرئيس ترامب قادر على لجم الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق الحية إلى ما وصفه بـ"استهداف الدوحة والفشل الذريع وغير المسبوق في تاريخ إسرائيل"، مؤكدا أن ذلك شكل "انتكاسة للاحتلال".

وأوضح أن "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة"، مشيرا إلى أن السلاح لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء والاتفاق لا يزال في بدايته.

وأعرب عن قبول القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تحت سطوة الاستيطان ونحن في حاجة ماسة لترتيب أوراقنا الوطنية.

واختتم الحية بالتأكيد على أن قضية الأسرى وطنية بامتياز ونسعى لإنهاء معاناتهم جميعا، مشيرا إلى أن الاحتلال تعنت بشأن العديد من أسماء الأسرى والجهود بهذا الشأن لم تنته.

ودعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية، قائلا: "غزة تحتاج إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات يوميا لا 600 فقط"، معربا عن قلقه من أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى غزة وكأننا لا نزال وسط الحرب، وفقا لروسيا اليوم.