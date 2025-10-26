وزير خارجية أمريكا: غزة بأكملها ستكون منزوعة السلاح



وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه لا يتصور تقسيما دائما لقطاع غزة، بالرغم من بقاء القوات الإسرائيلية في منطقة ذات أولوية لإعادة الإعمار.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأصفر مما جعلها تسيطر على نحو نصف قطاع غزة وتحدثت الولايات المتحدة عن مساعدات لإعادة الإعمار في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقال روبيو، إن القوة الدولية، التي يحاول الوسطاء الأمريكيون والإقليميون تشكيلها، ستتحرك لفرض الأمن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وأضاف روبيو: "أعتقد في نهاية المطاف أن الهدف من قوة تحقيق الاستقرار هو تحريك هذا الخط حتى يغطي قطاع غزة بأكمله، مما يعني أن غزة بأكملها ستكون منزوعة السلاح".

وتابع: "في نهاية المطاف، كلما تم نزع المزيد من سلاح غزة، كلما تمت إزالة المزيد من الإرهاب في غزة، كلما بدا الجزء الأكبر منها مثل تلك المنطقة الخضراء، وسيتحرك هذا الخط نتيجة لذلك".

وأوضح: "هذه هي الخطة طويلة المدى، لقد أوضح الإسرائيليون تماما أنهم ليس لديهم مصلحة في احتلال غزة".

والجمعة، قال روبيو، إن قوات الاستقرار الدولية يجب أن تُنشر في غزة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف روبيو، في أعقاب زيارته مركز التنسيق المدني العسكري جنوبي تل أبيب، أن العديد من الدول أعربت عن اهتمامها بإرسال قوات لحفظ الاستقرار في القطاع.

ولفت إلى أن مستقبل الحكم في غزة لا يزال بحاجة إلى نقاش تُجريه إسرائيل والدول الشريكة، وقد لا يشمل حركة حماس، مشيرًا إلى أن أي دور محتمل للسلطة الفلسطينية لم يُحدَّد بعد.

وأوضح روبيو أن القوة الأمنية الدولية التي ستُنشر في غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن تتكوّن من دول تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها.

وأكد أن على المجتمع الدولي مساعدة إسرائيل في استعادة أمنها، وفي الوقت نفسه العمل على تحسين حياة سكان غزة، مضيفًا أن هناك اتفاقًا مطروحًا على الطاولة يتطلب التزام الطرفين به.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع من حركة حماس نزع سلاحها تمامًا، محذرًا من أن عدم إعادة جثامين المحتجزين قد يؤدي إلى انهيار المحادثات.

وأشار إلى إحراز تقدم كبير نحو توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن السلام لن يتحقق في ظل وجود عناصر تسعى للتدمير، وفقا للغد.