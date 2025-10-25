ترامب: نحقق سلامًا حقيقيًا في الشرق الأوسط.. واتفاق غزة سيصمد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على ترسيخ سلام دائم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود الأمريكية تسير نحو تحقيق استقرار شامل في المنطقة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال ترامب، في تصريحات له على متن على متن طائرة "إير فورس ون"، إن قوة الاستقرار في قطاع غزة ستكون جاهزة قريبًا، لافتًا إلى أن قطر أبدت استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى القطاع عند الحاجة لدعم الأمن وضمان تنفيذ الاتفاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن اتفاق غزة سيصمد، وآمل أن يلتزم جميع الأطراف بما وافقوا عليه"، مشددًا على أن بلاده تحقق سلامًا حقيقيًا في الشرق الأوسط لم يحدث منذ ثلاثة آلاف عام.

وأوضح ترامب أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا دوليًا لضمان تثبيت الهدنة، وتوفير بيئة آمنة تسمح بإعادة إعمار غزة واستعادة الاستقرار في المنطقة.