إعلان

ترامب: نحقق سلامًا حقيقيًا في الشرق الأوسط.. واتفاق غزة سيصمد

كتب : محمد جعفر

10:28 م 25/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على ترسيخ سلام دائم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود الأمريكية تسير نحو تحقيق استقرار شامل في المنطقة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال ترامب، في تصريحات له على متن على متن طائرة "إير فورس ون"، إن قوة الاستقرار في قطاع غزة ستكون جاهزة قريبًا، لافتًا إلى أن قطر أبدت استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى القطاع عند الحاجة لدعم الأمن وضمان تنفيذ الاتفاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن اتفاق غزة سيصمد، وآمل أن يلتزم جميع الأطراف بما وافقوا عليه"، مشددًا على أن بلاده تحقق سلامًا حقيقيًا في الشرق الأوسط لم يحدث منذ ثلاثة آلاف عام.

وأوضح ترامب أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا دوليًا لضمان تثبيت الهدنة، وتوفير بيئة آمنة تسمح بإعادة إعمار غزة واستعادة الاستقرار في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الولايات المتحدة قطاع غزة إسرائيل حماس إسرائيل وحماس قوات حفظ سلام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
تغطية خاصة| الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" -(فيديو)