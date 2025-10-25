ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرة "إير فورس ون" الرئاسية- فيديو
ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرة إير فورس ون
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته على متن طائرة "إير فورس ون" التي توقفت للتزود بالوقود في الدوحة.
وقال ترامب حيث للصحفيين، السبت، إن قطر حليف عظيم للولايات المتحدة.
وعبّر ترامب، عن سعادته بلقاء الأمير القطري ومعربا عن شكره للدوحة، مضيفا "لدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك".
وتوقف الرئيس الأمريكي في قطر خلال رحلته إلى ماليزيا ضمن جولة آسيوية، ومن المتوقع أن يلتقي ترامب خلالها الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية.
