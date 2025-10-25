إعلان

ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرة "إير فورس ون" الرئاسية- فيديو

كتب : مصراوي

09:21 م 25/10/2025

ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرة إير فورس ون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته على متن طائرة "إير فورس ون" التي توقفت للتزود بالوقود في الدوحة.

وقال ترامب حيث للصحفيين، السبت، إن قطر حليف عظيم للولايات المتحدة.

وعبّر ترامب، عن سعادته بلقاء الأمير القطري ومعربا عن شكره للدوحة، مضيفا "لدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك".

وتوقف الرئيس الأمريكي في قطر خلال رحلته إلى ماليزيا ضمن جولة آسيوية، ومن المتوقع أن يلتقي ترامب خلالها الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب أمير قطر ترامب يلتقي أمير قطر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟