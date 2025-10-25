ُطلق سراحه من السجن بالخطأ.. الشرطة البريطانية تبحث عن طالب لجوء

لندن (أ ب)

قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها تسعى من خلال البحث في تسجيلات كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة من أجل العثور على طالب لجوء، أُدين بالاعتداء الجنسي، والذي تم إطلاق سراحه من السجن عن طريق الخطأ.

وقالت شرطة إسيكس، إن المواطن الإثيوبي هادوش جيربيرسلاسي كيباتو/38 عامًا/ "شوهد آخر مرة في منطقة لندن"، مضيفة أن رجال أمن من 3 قوات منفصلة يعملون معا في التحقيق.

وحظي كيباتو باهتمام وطني، بعد أن أثارت قضيته موجة من الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين، في العاصمة لندن ومدن أخرى في الأشهر الأخيرة.

وحُكِم عليه بالسجن في سبتمبر لمدة 12 شهرًا، بتهمة ارتكاب خمس جرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على فتاة (14 عامًا) في يوليو، في إيبينج على مشارف لندن، بعد أكثر من أسبوع من وصوله إلى إنجلترا عبر قارب.

وقالت السلطات، إنه تم إبلاغها بعد ظهر أمس الجمعة بأن كيباتو تم إطلاق سراحه عن طريق الخطأ، في سجن بمدينة تشيلمسفورد في إسيكس وشوهد وهو يستقل قطارا هناك. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم تصنيفه كسجين يفترض إطلاق سراحه، بدلا من إرساله إلى مركز احتجاز المهاجرين.

وقال بيان الشرطة: "عمل رجال الأمن طوال الليل لتتبع تحركاته، بما في ذلك فحص لساعات لقطات كاميرات المراقبة ويستمر هذا العمل حتى اليوم".