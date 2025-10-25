ترامب يعلن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال رحلته الآسيوية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل مغادرته في رحلة إلى آسيا، عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أثناء وجوده في كوريا الجنوبية.

وردًا على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض حول إمكانية عقد لقاء، قال ترامب: "أود ذلك، هو يعلم أننا ذاهبون إلى هناك". وأضاف: "لا أعرف، لقد أبلغناه، هو يعلم أنني قادم"، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع ترامب حديثه عن كيم، الذي التقاه آخر مرة في عام 2019 خلال فترة رئاسته الأولى، قائلًا: "أتفق معه بشكل جيد جدًا".