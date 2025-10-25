إعلان

مبعوث "بوتين": قريبون من التوصل لحل دبلوماسي ينهي الصراع في أوكرانيا

كتب : مصراوي

01:25 ص 25/10/2025

كيريل دميترييف

وكالات:

قال كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، الجمعة، إن واشنطن وموسكو وكييف قريبون من التوصل لحل دبلوماسي ينهي الصراع في أوكرانيا.

وأوضح دميترييف في مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة سي.إن.إن: "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الواقع قريبون جدا من حل دبلوماسي. إنها خطوة كبيرة من الرئيس زيلينسكي (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي) أن يعترف بالفعل أن الأمر يتعلق بخطوط القتال".

وتابع: "كما تعلمون، كان موقفه السابق هو أن روسيا يجب أن تغادر تماما، لذا في الواقع، أعتقد أننا قريبون بشكل معقول من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه".

ولفت مبعوث الرئيس الروسي، إلى أن "اجتماع بوتين وترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) سيعقد، لكن ربما في وقت لاحق".

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف، عن زيارته إلى الولايات المتحدة من أجل المشاركة في اجتماع مخطط له منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن الحوار بين واشنطن وروسيا مستمر.

وتأتي زيارة دميترييف وسط تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا.

ويريد الروس استئناف الاستعدادات لعقد قمة ثنائية بين الرئيسين الأمريكي والروسي بعدما ألغى ترامب خططًا لعقد اجتماع مع بوتين في العاصمة المجرية بودابست.

وفي السياق ذاته، قالت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أن يلتقي دميترييف بمسؤولين في إدارة ترامب "لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأمريكية الروسية".

كيريل دميترييف فلاديمير بوتين واشنطن روسيا

