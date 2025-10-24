إعلان

52% من الإسرائيليين يعارضون ترشح نتنياهو للانتخابات

كتب : مصراوي

09:38 م 24/10/2025

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، أن 52% من الإسرائيليين يعارضون ترشح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، مقابل 41% أعربوا عن دعمهم له.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر 2026.

ونتنياهو هو زعيم حزب الليكود، أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول رئيسًا للحكومة في إسرائيل، إذ شغل المنصب لأكثر من 18 عامًا منذ عام 1996 ولكن في ولايات منفصلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حزب الليكود الانتخابات الإسرائيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة