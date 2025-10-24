وكالات

عين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، سفير بلاده السابق في اليمن، ستيف فاجين، مندوبًا للخارجية الأمريكية بمركز التنسيق للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

وجاء ذلك بعد زيارة روبيو لمركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، وتعهده بانضمام المزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى نحو 200 جندي أمريكي هناك، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

من هو فاجين؟

ستيف فاجين هو دبلوماسي مخضرم يتمتع بخبرة واسعة، إذ شغل مناصب عدة في العراق وبلجيكا وغيرها، كما شغل منصب السفير الأمريكي لدى اليمن ولكن باشر عمله من خارج البلاد، نظرًا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها صنعاء، وسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة.

يتحدث فاجين اللغة العربية والكردية والروسية، فضلًا عن الإنجليزية.

وفي عام 1997، انضم ستيف إلى السلك الدبلوماسي الأمريكي وشغل العديد من المناصب المهمة داخل الولايات المتحدة، منها مدير مكتب الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية (2015–2018)، ومكتب الشؤون الإقليمية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا (2013–2015)، ومساعد نائب وزير الخارجية بالإنابة عام 2015.

وشغل مناصب خارج الولايات المتحدة، منها نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد بين عامي 2020 و2021، والقنصل العام في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

كما عمل ستيف في مصر، كازاخستان، البوسنة والهرسك، بيلاروسيا وجورجيا.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، زار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي الإسرائيلي في مدينة كيريات جات بجنوب إسرائيل، واستعرض خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المركز مسألة تشكيل قوة حفظ السلام الخاصة بقطاع غزة وأشار إلى أنها "تضم أكثر من 24 دولة، من بينها دول إسلامية تعهدت بألا تكون غزة تحت سيطرة حركة حماس".

وتم افتتاح مركز التنسيق المدني العسكري في غزة من قِبل القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في17 أكتوبر الحالي، بقيادة قائد القوات البرية الأمريكية في المنطقة، الفريق أول باتريك فرانك.